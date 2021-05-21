Попова призвала россиян привиться от коронавируса до начала лета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян сделать прививку от коронавируса до начала летнего сезона. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Россия 24".
"Всем, кому сегодня можно привиться, у кого нет противопоказаний, надо сделать это обязательно", – сказала она.
По словам Поповой, вакцинация доступна 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва стала первым в мире крупным городом, который объявил о старте массовой вакцинации, однако процент привитых здесь меньше, чем в Европе. Мэр назвал ситуацию удивительной, так как болезнь никуда не ушла, но люди избегают возможности привиться.
В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в городах с высокой плотностью остается напряженной. При этом вне зависимости от того, придет ли третья волна коронавируса, надо сохранить здоровье, отметил глава Минздрава.
Пациентам, которые имеют хронические заболевания, планируют операции или поездку на санаторно-курортное лечение, он посоветовал пройти вакцинацию.
Также Мурашко рассказал, что "эпидемиологический щит" России будет включать в себя диагностику и профилактику инфекционных заболеваний.
Он подчеркнул, что вирусы появляются регулярно, однако существуют определенные технологии, позволяющие быстро проводить детекцию, разрабатывать лекарства.
По его словам, формирование системы профилактики инфекционных заболеваний заключается в разработке тестов и профилактических лекарств, чтобы сдерживать эти процессы и управлять ими.
Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться от COVID-19
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