Собянин призвал москвичей задуматься над вакцинацией от COVID-19

09:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин рассказал, как идет вакцинация от коронавируса в столице, в ходе встречи с активистами северо-востока Москвы. Информация об этом появилась на его сайте.
"Мы, к сожалению, продолжаем болеть ковидом, и у нас около девяти тысяч людей находятся в стационарах на лечении – значит, это тяжелые больные", – сказал градоначальник.
Он отметил, что одновременно с этим почти полгода в Москве нет ограничений по прививкам. Российская столица стала первым в мире крупным городом, который объявил о старте массовой вакцинации, однако процент привитых здесь меньше, чем в Европе, уточнил Собянин.
Мэр назвал ситуацию удивительной, так как болезнь никуда не ушла, но люди избегают возможности привиться. Он напомнил об акции для пенсионеров, в рамках которой привившиеся от коронавирусной инфекции пожилые люди могут получить купоны и использовать их в торговых сетях.
Собянин подчеркнул, что болезнь может протекать не только в легкой, но также в средней и тяжелой формах.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в городах с высокой плотностью остается напряженной. При этом вне зависимости от того, придет ли третья волна коронавируса, надо сохранить здоровье, заявил глава Минздрава.
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