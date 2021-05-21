Собянин призвал москвичей задуматься над вакцинацией от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин рассказал, как идет вакцинация от коронавируса в столице, в ходе встречи с активистами северо-востока Москвы. Информация об этом появилась на его сайте.

"Мы, к сожалению, продолжаем болеть ковидом, и у нас около девяти тысяч людей находятся в стационарах на лечении – значит, это тяжелые больные", – сказал градоначальник.

Он отметил, что одновременно с этим почти полгода в Москве нет ограничений по прививкам. Российская столица стала первым в мире крупным городом, который объявил о старте массовой вакцинации, однако процент привитых здесь меньше, чем в Европе, уточнил Собянин.

Мэр назвал ситуацию удивительной, так как болезнь никуда не ушла, но люди избегают возможности привиться. Он напомнил об акции для пенсионеров, в рамках которой привившиеся от коронавирусной инфекции пожилые люди могут получить купоны и использовать их в торговых сетях.

Собянин подчеркнул, что болезнь может протекать не только в легкой, но также в средней и тяжелой формах.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в городах с высокой плотностью остается напряженной. При этом вне зависимости от того, придет ли третья волна коронавируса, надо сохранить здоровье, заявил глава Минздрава.

