Ситуация с COVID-19 в Москве остается сложной, но не драматичной – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Сергей Собянин оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в столице. По словам градоначальника, она остается сложной, но взрывного роста количества случаев COVID-19 не наблюдается.

"Что касается ситуации, она остается сложной, но еще раз говорю, не драматичной: небольшой рост, но при этом никаких серьезных отклонений или взрывного роста не наблюдается", – заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

За последние сутки в городе выявили 3 312 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировали 1 106 человек. За это время в столице скончались 55 пациентов с диагнозом "пневмония" и подтвержденным тестом на COVID-19. Также за минувшие 24 часа от коронавируса вылечились 2 877 пациентов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России ситуация с COVID-19 постепенно улучшается. Он подчеркнул, что 2021 год должен стать переломным в борьбе с пандемией.