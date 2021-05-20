Еще 2 877 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице от коронавируса вылечились еще 2 877 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 035 739", – говорится в сообщении.

За последние сутки в городе выявили 3 312 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировали 1 106 человек. За это время в столице скончались 55 пациентов с диагнозом "пневмония" и подтвержденным тестом на COVID-19.

За минувшие 24 часа в России подтвердили 9 232 новых случая COVID-19 в 84 регионах. При этом в 1 330 из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Ранее региональный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что от понятия "волна коронавируса" необходимо отказаться.

Она отметила, что эпидемиологическая ситуация в мире зависит от людей. В частности, если вовремя реагировать на всплеск числа заболевших, изолировать зараженных, то рост инфицированных можно быстро остановить.