В России выявили 9 232 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За последние сутки в России подтвердили 9 232 новых случая COVID-19 в 84 регионах. При этом в 1 330 из них болезнь проходила без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 3 312 случаев, на Санкт-Петербург – 791, на Московскую область – 727, на Ростовскую область – 196, на Воронежскую область – 143, на Нижегородскую область – 142, на Самарскую область – 132, на Саратовскую область – 120, на Иркутскую область – 114, на Республику Саха (Якутия) – 110, на Свердловскую область – 108, на Пермский край – 98, на Красноярский край – 98, на Краснодарский край – 93, на Волгоградскую область – 92.

Всего в России за весь период пандемии зарегистрировали 4 974 908 случаев. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе – 0%, Республике Тыва – 0,03%, Еврейской автономной области – 0,04%.

За последние сутки в стране подтверждено 396 смертей, за весь период пандемии в России умер 117 361 человек. За минувшие 24 часа выписали 9 983 человека, за все время – 4 591 770.

Ранее региональный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что от понятия "волна коронавируса" необходимо отказаться.

Она отметила, что эпидемиологическая ситуация в мире зависит от людей. В частности, если вовремя реагировать на всплеск числа заболевших, изолировать зараженных, то рост инфицированных можно быстро остановить.