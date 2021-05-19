В ВОЗ предложили отказаться от понятия "волна коронавируса"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
От понятия "волна коронавируса" необходимо отказаться, заявила региональный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович. По ее словам, это связано с тем, что в мире происходит много всплесков заболевания, число заболевших то растет, то снижается. Об этом сообщает радио "Говорит Москва".
"Эксперты ВОЗ не говорят о том, что есть волна, потому что это аналогия с пандемией испанки 2018 года, когда третья волна прошла и иммунитет был достаточный, все закончилось. Мы сейчас видим во всем мире, а не только в Европе, что идет подъем и снижение, и, конечно, я здесь готова согласиться с Роспотребнадзором, что не нужно говорить о волне, а нужно очень внимательно смотреть, когда идет подъем числа заболеваний", – сказала Вуйнович.
Она отметила, что эпидемиологическая ситуация в мире зависит от людей. В частности, если вовремя реагировать на всплеск числа заболевших, изолировать зараженных, то рост инфицированных можно быстро остановить.
"Вижу, что в последние 4 дня в Москве начался спад (заболевших), мы надеемся, что это будет продолжаться. Но возможность остановить пандемию есть у каждого из нас. Надеемся, что Россия справится с этим очень хорошо", – добавила представитель ВОЗ.
Она подчеркнула, что подъемов заболеваемости будет еще много, мир движется к коллективному иммунитету. Специалист акцентировала внимание на необходимости сразу реагировать на вспышки инфекции.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России нет оснований для введения локдауна. Матвиенко также отметила, что 10-дневные майские каникулы сыграли положительную роль в борьбе с распространением инфекции.
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