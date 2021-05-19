Матвиенко заявила, что оснований для введения локдауна в РФ нет

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В России нет оснований для введения локдауна. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Ситуация с коронавирусом остается непростой, но в нашей стране она абсолютно контролируема", – приводит ее слова "Интерфакс".

Матвиенко также отметила, что 10-дневные майские каникулы сыграли положительную роль в борьбе с распространением инфекции.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России ситуация с COVID-19 постепенно улучшается. Он подчеркнул, что 2021 год должен стать переломным в борьбе с пандемией.