Власти Санкт-Петербурга сообщили о росте заболеваемости COVID-19

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Рост заболеваемости коронавирусной инфекции отмечен в Санкт-Петербурге. Об этом информирует межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению инфекции.

Как передает РИА Новости, количество новых случаев коронавируса в городе возросло почти на 29% по сравнению с показателями недельной давности.

"На 26,35% увеличилась суточная госпитализация взрослых с COVID-ассоциированными состояниями", – заявили в совете.

Там также отметили, что 16 мая количество выздоровевших более чем в пять раз превысило показатель недельной давности. В воскресенье в городе свои больничные листы закрыли 1069 человек.

"Это объясняется тем, что в большой период праздничных и нерабочих дней граждане реже обращались в медицинские организации для осмотра врача, регистрации выздоровления и закрытия листка нетрудоспособности", – объяснили в пресс-службе.

В совете попросили жителей города привиться от коронавируса. Кроме того, петербуржцев призвали соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

За последние сутки в России подтвердили 8 554 новых случаев COVID-19. В 1 351 из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в РФ зарегистрировали 4 940 245 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области и Республике Тыва.