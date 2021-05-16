В России выявили 8 554 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За последние сутки в России подтвердили 8 554 новых случаев COVID-19, при этом в 1 351 из них болезнь проходила без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 2 789 случаев, на Санкт-Петербург – 767, на Московскую область – 672, на Ростовскую область – 203, на Нижегородскую область – 138, на Воронежскую область – 133, на Саратовскую область – 121.

Всего в РФ зарегистрировали 4 940 245 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области и Республике Тыва.

За последние сутки в стране умерли от коронавируса 391 человек, за весь период пандемии скончались 115 871. За минувшие 24 часа выздоровели 8 573 человек, за все время – 4 556 073.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о возможности появления мутаций коронавируса, устойчивых к вакцинам, в случае активного распространения инфекции в бедных странах. Он выразил обеспокоенность нынешней ситуацией с COVID-19. По его словам, хотя некоторые страны быстро прививают свое население, все еще есть страны, которые не получили ни одной дозы.