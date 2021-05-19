Медведев заявил, что апокалиптические предсказания о последствиях пандемии не сбылись

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Апокалиптические сценарии пандемии коронавируса, которые выдвигались год назад, не сбылись. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, жизнь граждан возвращается в нормальное русло.
"Те апокалиптические предсказания и сценарии, которые год назад выдвигались – я помню все эти дискуссии – они, к счастью, не сбылись", – цитирует Медведева ТАСС.
Ранее генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили заявил, что мировой туристический сектор может восстановиться от финансового ущерба, полученного из-за пандемии коронавируса, в течение четырех лет.
В ЮНВТО уточнили, что в 2020 году количество международных туристических поездок сократилось на 74 процента. Также в прошлом году было совершено на один миллиард поездок меньше, чем годом ранее. От 100 до 120 миллионов рабочих мест в сфере туризма оказались под угрозой.
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