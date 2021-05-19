Инфекционист объяснил, как отличить сезонную аллергию от COVID-19

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Сезонную аллергию во время весеннего и летнего цветения можно принять за коронавирус, поскольку присутствует явная схожесть симптомов, сообщил врач-инфекционист Андрей Поздняков.
Он напомнил, что и при респираторном аллергозе, и при COVID-19 могут отмечаться заложенность носа, кашель, одышка, головные боли, интоксикационный синдром.
Респираторный аллергоз отличается от коронавируса тем, что при нем присутствуют ярко выраженные респираторные проявления при относительно нормальном самочувствии. Интоксикация, которая провоцирует слабость и утомляемость, при аллергозе слабо выражена или отсутствует.
"Заложенность носа, легкий кашель, головная боль, слабое ощущение запахов – эти симптомы могут сбить с толку. Для окончательной диагностики и выбора терапии нужен врач", – цитирует Позднякова телеканал "Звезда".
Ранее французские ученые установили, что вакцинация против сигнальных молекул интерлейкина может защитить лабораторных мышей от астмы, которая была вызвана аллергией как минимум на 11 недель.
Исследователи выразили надежду, что их открытие поможет создать эффективный препарат, защищающий миллионы людей от ежегодных обострений аллергической астмы.
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