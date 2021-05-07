Ветеринар рассказал, какие собаки могут стать нянями маленькому ребенку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков рассказал Москве 24, каких собак лучше всего заводить, если в семье есть маленькие дети.
Ранее ученые из Хельсинкского университета выяснили, что собаки меньшего размера с большей вероятностью будут вести себя агрессивно, чем особи средних и крупных видов. В пятерку наиболее агрессивных пород специалисты внесли шелти, пуделя, цвергшнауцера, немецкую овчарку и испанскую водяную собаку. Далее по уровню агрессии следуют лаготто-романьоло, китайская хохлатая собака, немецкий миттельшпиц, котон-де-тулеар и ирландский мягкошерстный пшеничный терьер. Под таким враждебным поведением ученые имели в виду лай, рычание и кусание.
Среди факторов, которые влияют на поведение, назвали пожилой возраст, мужской пол и страх. Кроме того, оно зависит от небольшого размера тела, отсутствия контактов с другими собаками и "эффектов первого питомца" у хозяев.
"Есть такая группа – собаки-бебиситтеры, которые могут за ребенком ухаживать почти как няни. Это лабрадоры, золотистый ретривер. Есть даже овчарки, которые ухаживают за детьми и защищают их. Хаски тоже", – сказал Шеляков.
Однако эксперт предупредил, что овчарки и хаски достаточно громкие собаки. "Если они хотят ему что-то сказать, они делают иногда так громко, что ребенок пугается. Это надо учитывать, если, например, ребенок пугливый", – объяснил он.
Вместе с тем специалист подчеркнул, что лучше всего, когда ребенок и собака вместе с детства. "Они оба маленькие, вместе постигают мир. Да и поведение молодой собаки более приближено к поведению ребенка. Хотя понятно, что у собаки взросление проходит быстрее", – подытожил Шеляков.
Ранее ученые из Оклендского университета выяснили, что собаки способны испытывать ревность.Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 18 питомцев и их владельцы. Добровольцев поместили в два типа комнат: в одной находился флисовый цилиндр, в другой – реалистичная кукла собаки. Животные, видя, как их хозяин играет с "искусственным питомцем", рычали и выглядели возбужденными, тогда как флисовый конус не вызывал у них никаких эмоций.
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