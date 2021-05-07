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Ветеринар рассказал, какие собаки могут стать нянями маленькому ребенку

Четвероногая забота. Каких собак следует заводить, если в доме маленькие дети
общество животные эксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков рассказал Москве 24, каких собак лучше всего заводить, если в семье есть маленькие дети.

Ранее ученые из Хельсинкского университета выяснили, что собаки меньшего размера с большей вероятностью будут вести себя агрессивно, чем особи средних и крупных видов. В пятерку наиболее агрессивных пород специалисты внесли шелти, пуделя, цвергшнауцера, немецкую овчарку и испанскую водяную собаку. Далее по уровню агрессии следуют лаготто-романьоло, китайская хохлатая собака, немецкий миттельшпиц, котон-де-тулеар и ирландский мягкошерстный пшеничный терьер. Под таким враждебным поведением ученые имели в виду лай, рычание и кусание.

Среди факторов, которые влияют на поведение, назвали пожилой возраст, мужской пол и страх. Кроме того, оно зависит от небольшого размера тела, отсутствия контактов с другими собаками и "эффектов первого питомца" у хозяев.

"Есть такая группа – собаки-бебиситтеры, которые могут за ребенком ухаживать почти как няни. Это лабрадоры, золотистый ретривер. Есть даже овчарки, которые ухаживают за детьми и защищают их. Хаски тоже", – сказал Шеляков.

Однако эксперт предупредил, что овчарки и хаски достаточно громкие собаки. "Если они хотят ему что-то сказать, они делают иногда так громко, что ребенок пугается. Это надо учитывать, если, например, ребенок пугливый", – объяснил он.

Также можно рекомендовать йоркширских терьеров. У них шерсть неколючая, приятная на ощупь, считается, что они гипоаллергенные. Конечно, на них тоже бывает аллергия, но чуть поменьше, чем на другие породы. Кроме того, они имеют уравновешенный характер.
Михаил Шеляков
ветеринар

Вместе с тем специалист подчеркнул, что лучше всего, когда ребенок и собака вместе с детства. "Они оба маленькие, вместе постигают мир. Да и поведение молодой собаки более приближено к поведению ребенка. Хотя понятно, что у собаки взросление проходит быстрее", – подытожил Шеляков.

Ранее ученые из Оклендского университета выяснили, что собаки способны испытывать ревность.Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 18 питомцев и их владельцы. Добровольцев поместили в два типа комнат: в одной находился флисовый цилиндр, в другой – реалистичная кукла собаки. Животные, видя, как их хозяин играет с "искусственным питомцем", рычали и выглядели возбужденными, тогда как флисовый конус не вызывал у них никаких эмоций.

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Соболева Илона

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