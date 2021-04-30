Ветеринарные клиники Москвы запустят акцию на комплексное обследование животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В ветеринарных клиниках Москвы подготовили специальное комплексное обследование для домашних животных. После прохождения такой диспансеризации хозяин сможет убедиться, что питомец готов к поездкам в преддверии майских праздников. Об этом сообщили в пресс-службе комитета ветеринарии.
В мае 2021 года профилактическое обследование будет стоить 2 500 рублей. В комплексе услуги обойдутся почти на 15% дешевле.
Так, обследование включает в себя клинический осмотр питомца, консультацию специалиста, взятие проб крови из вены, общий анализ мочи, общий клинический анализ крови, биохимические исследования крови, а также гельминтокопрологические исследования.
Ветеринары рекомендовали владельцам питомцев не забывать о ежегодной диспансеризации. Оптимальное время для нее – весна или осень. Профилактический осмотр специалиста, а также дополнительные методы обследования позволяют оценить состояние здоровья животного, обнаружить заболевания на ранней стадии или обострение хронических болезней.
По словам главного врача калининской клиники Геннадия Погребняка, регулярная диспансеризация дает возможность наблюдать за здоровьем питомца в динамике.
Ранее сообщалось, что федеральный центр охраны здоровья животных произвел первую партию вакцины "Карнивак-Ков" для профилактики развития COVID-19 у животных.
Всего выпущено 17 тысяч ампул. Все они уже забронированы и скоро отправятся в российские города, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Владимир и другие.
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