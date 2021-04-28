Москвичам рассказали, как ветеринары следят за собаками-поводырями

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В Москве собаки-поводыри получают бесплатную ветеринарную помощь. Специалисты каждый год совершают более 200 выездов на дом.

Как рассказал председатель комитета ветеринарии столицы Алексей Сауткин, на сегодняшний день под наблюдением ветеринаров находятся 47 собак.

"Для удобства владельцев собак-поводырей при оказании ветеринарной помощи и диспансеризации используются специальные автомобили", – отметил он.

По словам Сауткина, за каждой собакой-поводырем закреплен ветеринарный врач. Животные проходят диспансеризацию два раза в год. В специальных автомобилях ветеринарной службы есть оборудование для диагностики и лабораторных исследований, а также для проведения несложных операций. Если животному требуется серьезное хирургическое вмешательство, его доставляют в ближайшую государственную ветклинику.

28 апреля отмечается Международный день собак-поводырей.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев ранее сообщил, что РКФ составила список важных аспектов ухода за собакой. Голубев подчеркнул, что будущим хозяевам следует понимать, что питомец становится их ответственностью на долгие годы.

По мнению кинолога, в первую очередь стоит определиться с породой, исходя из своих целей. На следующем этапе важно проверить наличие необходимых документов собаки. Кроме того, у щенка должна быть метрика – аналог свидетельства о рождении для собак – и родословная.