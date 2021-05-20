Принц Уильям сделал прививку от COVID-19

Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Герцог Кембриджский, принц Уильям привился первой дозой вакцины от коронавируса. Информацию об этом он опубликовал на своей странице в Twitter.

"Я получил свою первую дозу вакцины от COVID-19. Всем, кто работает над внедрением вакцин, – спасибо за все, что вы уже сделали и продолжаете делать", – написал член королевской семьи.

Принц не стал уточнять, какой препарат выбрал для прививки. При этом в настоящее время в Великобритании используют вакцины от Pfizer и BioNTech, а также от компании AstraZeneca.

Ранее стало известно, что вакцинацию от коронавируса прошла английская королева Елизавета II. Прививку ей поставил королевский врач в Виндзорском замке.