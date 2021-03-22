Борис Джонсон предрек начало третьей волны коронавируса в Великобритании

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что третья волна коронавируса в Европе вскоре накроет страну, сообщает "Газета.ру".

Джонсон уверен, что в Великобритании вырастет число новых случаев заражения. Такое мнение премьер сформировал после предупреждения главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о возможности наложить запрет на экспорт сделанных в Европе доз вакцины AstraZeneca в страну.

"Я убежден по результатам переговоров последних месяцев, что наши партнеры из ЕС не хотят создавать блокаду", – отметил Джонсон после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее Европейская комиссия признала, что страны ЕС накрыла третья волна пандемии коронавируса, которая вызывает необходимость ускорения темпов вакцинации населения.

