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Общество

21:19

Борис Джонсон предрек начало третьей волны коронавируса в Великобритании

за рубежом общество

Фото: AP Photo/Tolga Akmen/Pool Photo via AP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что третья волна коронавируса в Европе вскоре накроет страну, сообщает "Газета.ру".

Джонсон уверен, что в Великобритании вырастет число новых случаев заражения. Такое мнение премьер сформировал после предупреждения главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о возможности наложить запрет на экспорт сделанных в Европе доз вакцины AstraZeneca в страну.

"Я убежден по результатам переговоров последних месяцев, что наши партнеры из ЕС не хотят создавать блокаду", – отметил Джонсон после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее Европейская комиссия признала, что страны ЕС накрыла третья волна пандемии коронавируса, которая вызывает необходимость ускорения темпов вакцинации населения.

Еврокомиссия объявила о начале новой волны коронавируса в Европе

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