Еврокомиссия объявила о начале третьей волны пандемии COVID-19 в Европе

Фото: TAСС/Alessandra Tarantino/AP

Европейская комиссия признала, что страны ЕС накрыла третья волна пандемии коронавируса, которая вызывает необходимость ускорения темпов вакцинации населения. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения", – приводит ТАСС слова Спинант.

Накануне правительство Франции объявило о введении четырехнедельного карантина в 16 департаментах страны в связи с обострением эпидемиологической ситуации.

Также о введении карантина из-за третьей волны коронавируса объявили в Польше и Финляндии. Кроме того, строгий карантин решили ввести и власти Киева.