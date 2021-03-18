В нескольких департаментах Франции введут четырехнедельный карантин

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Правительство Франции вводит карантин на четыре недели в 16 департаментах страны в связи с обострением эпидемиологической ситуации, решение озвучил премьер-министр республики Жан Кастекс. Об этом сообщает ТАСС.

Режим ограничений предусматривает закрытие всех магазинов, за исключением продовольственных, пояснил Кастекс.

Карантин затронет восемь департаментов столичного региона Иль-де-Франс, пять департаментов региона О-де-Франс, а также департаменты Приморские Альпы, Приморская Сена и Эр.

Накануне стало известно, что правительство Польши решило на три недели ввести карантинные меры в масштабах всей страны из-за третьей волны пандемии коронавируса. В стране закроют гостиницы, объекты спорта и культуры. Кроме того, планируется ограничить работу ТЦ, а учащихся младших классов вернуть на дистанционное обучение.