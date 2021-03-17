Польша вводит локдаун из-за ситуации с COVID-19

17:40
Фото: ТАСС/EPA/WOJCIECH OLKUSNIK
Правительство Польши решило ввести карантинные меры в масштабах всей страны из-за третьей волны пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой главу Минздрава республики Адама Недзельского.
"Мы приняли решение все те же ограничения и нормы ввести на территории всей страны", – уточнил глава ведомства. За последнее время локдаун вводили в республике только в отдельных регионах.
Недзельский пояснил, что в стране закроют гостиницы, объекты спорта и культуры. Кроме того, планируется ограничить работу ТЦ.
"Мы должны вернуться к удаленному обучению в 1–3-х классах", обратил внимание министр.
Учиться удаленно дети будут до 9 апреля.
Ранее сообщалось, что Финляндия готовится к трехнедельному локдауну. В стране снова растет заболеваемость коронавирусом, действует режим чрезвычайной ситуации.
Вирусолог прокомментировал третью волну COVID-19 в Европе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: