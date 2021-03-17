Польша вводит локдаун из-за ситуации с COVID-19

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Правительство Польши решило ввести карантинные меры в масштабах всей страны из-за третьей волны пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой главу Минздрава республики Адама Недзельского.

"Мы приняли решение все те же ограничения и нормы ввести на территории всей страны", – уточнил глава ведомства. За последнее время локдаун вводили в республике только в отдельных регионах.

Недзельский пояснил, что в стране закроют гостиницы, объекты спорта и культуры. Кроме того, планируется ограничить работу ТЦ.

"Мы должны вернуться к удаленному обучению в 1–3-х классах", обратил внимание министр.

Учиться удаленно дети будут до 9 апреля.

Ранее сообщалось, что Финляндия готовится к трехнедельному локдауну. В стране снова растет заболеваемость коронавирусом, действует режим чрезвычайной ситуации.