Ученый спрогнозировал вероятность третьей волны коронавируса в Европе

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Президент института Роберта Коха, профессор Лотар Вилер предупредил о возможной третьей волне коронавируса в Европе в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.

"В Европе мы должны опасаться (начала третьей волны COVID-19. – ред.). Я не хочу комментировать про другие страны, мы все можем видеть цифры. Что касается Германии, то у нас начинается третья волна. У нас есть четкие сигналы. Так что мы должны привить как можно больше людей за наиболее короткое время", – рассказал Вилер.

Он подчеркнул, что государства должны не забывать о соблюдении масочного режима и социальной дистанции, а также ответственно отнестись к вакцинации. По его словам, все это позволяет спасти тысячи жизней.

"Если внезапно вакцинация не будет проведена или недостаточное количество людей по какой-либо причине будет привито, то я абсолютно уверен, что контроль в Германии и других европейских странах вернется этой осенью", – подчеркнул эксперт.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о росте числа заболевших коронавирусом на Украине и начале третьей волны распространения инфекции в стране. По его словам, жесткие ограничения вновь будут введены, если большинство регионов окажутся в "красной зоне".

