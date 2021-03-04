Премьер Украины сообщил о начале третьей волны коронавируса

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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о росте числа заболевших коронавирусом на Украине и начале третьей волны распространения инфекции в стране.

По его словам, жесткие ограничения вновь будут введены, если большинство регионов окажутся в красной зоне.

"Мы постараемся обходиться в рамках адаптивного карантина. Но, когда мы увидим, что более 60% [больничных коек] в каждой области и в целом на Украине заняты и возможности медицинской системы ограничены, у нас не будет другого выхода", – сказал Шмыгаль.

Премьер также добавил, что о данном шаге будет сообщено заранее.

До этого на Украине жесткие ограничения из-за пандемии действовали с 8 по 24 января текущего года.

Украина одной из последних стран в Европе приступила к вакцинации населения от коронавирусной инфекции. В рамках первого этапа планируется привить от COVID-19 свыше 7 тысяч человек. Первым в стране от COVID-19 привился врач-реаниматолог.