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Москва 24

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Общество

06:42

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

общество погода

Фото: Москва 24

Переменная облачность прогнозируется в Москве в среду, 6 октября. Такие данные приводятся на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице потеплеет до плюс 10–12 градусов. При этом в ночь на четверг похолодает до –2 градусов.

В среду в городе не ожидается осадков. Порывы ветра могут составить от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 769 миллиметров ртутного столба.

В Московской области днем воздух прогреется до 8–13 градусов тепла. При этом в ночь на четверг в некоторых районах похолодает до –5 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил о сохранении рекордно высокого атмосферного давления в Москве. По словам специалиста, спровоцировавший его антициклон пока не собирается покидать столичный регион.

Атмосферное давление в Москве четвертый день подряд бьет рекорд

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