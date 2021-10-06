Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

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Переменная облачность прогнозируется в Москве в среду, 6 октября. Такие данные приводятся на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице потеплеет до плюс 10–12 градусов. При этом в ночь на четверг похолодает до –2 градусов.

В среду в городе не ожидается осадков. Порывы ветра могут составить от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 769 миллиметров ртутного столба.

В Московской области днем воздух прогреется до 8–13 градусов тепла. При этом в ночь на четверг в некоторых районах похолодает до –5 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил о сохранении рекордно высокого атмосферного давления в Москве. По словам специалиста, спровоцировавший его антициклон пока не собирается покидать столичный регион.