Мощный антициклон принес рекордно высокое атмосферное давление в Москву

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В понедельник и вторник, 4 и 5 октября, в столице ожидаются рекорды атмосферного давления, равные 764–766 миллиметрам ртутного столба, рассказал "Звезде" сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Для каждого дня возможны даже так называемые рекорды именно для этой даты. Атмосферное давление действительно очень высокое, оно продолжает повышаться", – сказал специалист.

По его словам, причиной таких высоких показателей является мощный антициклон, который установился на территории России.

"Надо сказать, что время от времени такие продолжительные атмосферные вихри, как правило, бывают в октябре, именно в осеннее время", – уточнил синоптик.

Отмечается, что данный антициклон занимает огромную площадь, почти от Белого до Черного морей и от западных границ до Урала.

Синенков рассказал, что именно такую погоду называют золотой осенью. Ей будут соответствовать температуры, установившиеся в Москве и области. Жителей столицы ждет температура 10–12 градусов тепла, однако по ночам могут быть заморозки. Минимальные показатели придутся на ночь со среды на четверг текущей недели, когда в Подмосковье отметка термометра может опуститься до минус 1.

Ранее сообщалось, что октябрь в Москве будет "марсианским". В первой половине месяца дефицит осадков может достичь 60%. Согласно прогнозам, температура будет выше нормы на 0,5–1 градус.