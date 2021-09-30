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11:21

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Синоптик пообещал москвичам "марсианский" октябрь

Октябрь в Москве будет "марсианским"
общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Октябрь в Москве будет "марсианским", сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"Атмосфера на Марсе, как известно, с очень низкой влажностью и постоянно летающей взвесью пыли. Октябрь будет противоположностью дождливому сентябрю. Сухой, особенно это касается первой половины месяца", – рассказал он.

В первой половине октября дефицит осадков может достичь 60%. Согласно прогнозам, температура будет выше нормы на 0,5–1 градус.

Во второй части месяца в Москве установится нормальная для октября погода: и по осадкам, и по температуре.

"Средняя температура для Москвы ночью – плюс 2,1 градуса, днем – плюс 8,2. А по осадкам норма 59 миллиметров", – уточнил синоптик.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок рассказал, что зима в этом году в России будет морозной. Он объяснил, что в текущем году на территории страны задерживались антициклоны, нынешнее похолодание можно объяснить влиянием арктического антициклона. Также есть вероятность преобладания антициклональной погоды и сильных морозов.

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