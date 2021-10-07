Сервис по вывозу ненужных вещей появится в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Новый сервис "Вывоз ненужных вещей" появится на mos.ru. Москвичи смогут избавиться от крупных металлосодержащих предметов, например холодильников и даже автомобилей.
"Сейчас эти вещи и технику можно оставить только в специальных контейнерах, но они установлены не во всех дворах, а некоторые предметы вынести без помощи сложно... <...> Появление нового городского сервиса на mos.ru поможет решить эту проблему", – сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Специализированные организации бесплатно предоставят машину и грузчиков. В одной заявке может быть до 20 предметов. Если необходимо вывезти встраиваемую технику, то ее нужно будет заранее демонтировать самостоятельно или при помощи специалистов, например в случае с газовой плитой.
Позже в сервисе станет доступен вывоз мебели и других крупногабаритных предметов.
Ранее в приложении "Метро Москвы" в тестовом режиме появилась функция отслеживания поездов МЦД. Кнопка "МЦД beta" в левом верхнем углу позволит посмотреть, в какое время прибудет нужный состав.
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