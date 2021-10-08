В Абу-Даби смягчили ограничения для российских туристов

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Эмират Абу-Даби включил Россию в "зеленый список" стран, туристам из которых не нужно соблюдать карантин по прибытии. Об этом сообщает "Интерфакс".

Министерство здравоохранения эмирата официально одобрило вакцину "Спутник V". Однако для въезда туристам нужно за 48 часов заполнить форму Register Arrivals Form, к которой прикрепляется сертификат о вакцинации.

Туристам также нужно установить приложение Alhosn, где будут видны результаты тестов и вакцинация. Сервис используют для посещения ресторанов, торговых центров, музеев и культурных центров.

Также за 48 часов до поездки необходимо сдать ПЦР-тест. По прилете в аэропорт туристу присваивают номер ID, которые будет необходим для полной регистрации в приложении Alhosn. В Абу-Даби нужно будет сдать еще один тест. Детям до 12 лет он не требуется.

Туристы из "зеленого списка" должны сдать тест и на шестой день пребывания в стране.

Ранее сообщалось, что Индия возобновит прием туристов с 15 октября. Министерство внутренних дел будет выдавать туристические визы туристам, которые прибывают в страну чартерными рейсами. Другие же путешественники смогут прилететь в Индию после 15 ноября.

