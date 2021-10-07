Ростуризм разработает туристический маршрут по местам отдыха Путина

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Ростуризм совместно с туроператорами разработает маршрут по местам отдыха президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам специалистов, туристы часто спрашивают о местах отдыха Путина.

"Поэтому Ростуризм и ведущие туроператоры России выступили с инициативой создания нового национального туристического маршрута по местам, где любит отдыхать президент. Проект такого маршрута будет рассмотрен на ближайшем экспертном совете Ростуризма в этом году", – говорится в сообщении.

Известно, что в него войдут в том числе несколько регионов Сибири.

В ведомстве также подчеркнули, что в этом году обновят стандарты для обустройства маршрутов с учетом запросов современного туриста.

"Поэтому такой маршрут будет обустроен по всем правилам и стандартам. Цель – сделать так, чтобы человек знал о наличии маршрута, мог получить по нему исчерпывающую информацию, а начав по нему следовать, остался доволен всем, от туалета до отличного гида, от комфортного автобуса и места размещения до системы навигации и точек показа", – подчеркнули в Ростуризме.

В ведомстве также отметили, что со следующего года начнут помогать регионам и бизнесу в оборудовании маршрутов за счет грантов. В общей сложности до 2024 года планируется аккредитовать свыше 1 000 туристических маршрутов. На гранты предусмотрено 5,3 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что Индия возобновит прием туристов с 15 октября. В ведомстве уточнили, что туристы, прибывающие в страну не чартерными рейсами, смогут это сделать только после 15 ноября 2021 года с новыми визами.