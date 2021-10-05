Хорватия отменила ПЦР-тесты для переболевших и привившихся туристов из РФ

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Власти Хорватии отменили обязательное ПЦР-тестирование при въезде в страну для российских туристов, которые прошли вакцинацию от COVID-19 или переболели им. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"С 1 октября для россиян, привитых или переболевших COVID-19, отменяется требование об обязательном предоставлении результатов ПЦР-теста или теста на антигены до отправления в Хорватию. Для въезда в Хорватию путешественникам понадобятся сертификат о вакцинации или справка о перенесенном коронавирусе с портала госуслуг", – говорится в сообщении.
Представляемый при въезде в страну сертификат о пройденной вакцинации должен быть составлен на английском языке, также он должен быть не старше 365 дней с момента приема второй дозы препарата.
В АТОР напомнили, что в Хорватии признается лишь одна российская вакцина – "Спутник V". В связи с этим россияне, привитые другими отечественными препаратами, будут должны сдать ПЦР- или антиген-тест перед отъездом в Хорватию либо пройти 10-дневную самоизоляцию и тестирование за свой счет.
Ранее сообщалось, что власти Таиланда смягчили антиковидные ограничения. В частности, сокращается время карантина и комендантского часа, открываются кинотеатры и спортивные объекты.
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