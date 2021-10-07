Индия возобновит прием туристов с 15 октября

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С 15 октября Индия возобновит прием туристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

"Рассмотрев различные предложения, министерство внутренних дел решило начать выдачу новых туристических виз для иностранцев, прибывающих в Индию чартерными рейсами, с 15 октября 2021 года", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что туристы, прибывающие в страну не чартерными рейсами, смогут это сделать только после 15 ноября 2021 года с новыми визами.

Власти страны также напомнили о необходимости соблюдения действующих мер по коронавирусу со стороны туристов, перевозчиков и других заинтересованных лиц.

Ранее в АТОР оценили возможность открытия Италии для российских туристов в 2021 году. По словам исполнительного директора организации Майи Ломидзе, страна не откроется для россиян в текущем году.

