В АТОР оценили возможность открытия Италии для российских туристов в 2021 году

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) не ожидает открытия Италии для российских туристов в 2021 году. Об этом сообщила исполнительный директор организации Майя Ломидзе.

"Вряд ли в этом году", – сказала она.

В конце августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает возобновить туристические потоки с Италией после решения вопроса с взаимным признанием вакцин.

Позже стало известно, что Италия возобновила выдачу шенгенских виз россиянам. Правда, многое зависит от целей визита: для туристов Европа по-прежнему остается закрытой.

Сейчас при условии соблюдения карантина Италию могут посетить отдельные группы россиян. Приехать в страну можно с целью работы, учебы, лечения и ухода за родственниками.

