В Италии введут обязательный COVID-паспорт для работников

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Власти Италии обяжут работников оформить COVID-паспорт. Об этом сообщает "Газета.ру".

Для получения данного документа необходимо будет предоставить информацию о вакцинации против SARS-CoV-2, справку о недавно перенесенном COVID-19 или отрицательный тест.

Отмечается, что постановление вступит в силу через месяц – 15 октября.

Те граждане, которые не выполнят распоряжение кабинета министров, не смогут приступить к трудовой деятельности. Работающим без нового документа будет грозить штраф, размер которого составит от 600 до 1 500 евро. На удаленную работу указ не распространяется.

Ранее в Словении полиция разогнала участников демонстрации против ковид-паспортов. Без этого документа там нельзя попасть ни в торговые центры, ни в кафе, ни даже на заправочные станции. Протестующие собрались у здания парламента и попытались прорваться внутрь. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.

