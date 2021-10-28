Выдача кредитов по льготной программе для бизнеса в РФ начнется с 1 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

До 20 миллиардов рублей выделит правительство для льготного кредитования бизнеса из пострадавших от пандемии отраслей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин ТАСС.

"Выдача новых кредитов по ФОТ 3.0 начнется уже с 1 ноября и завершится в конце года", – отметил Мишустин.

Также будет утвержден размер средств для выплаты грантов малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от пандемии отраслей и социальным НКО.

По словам премьер-министра, будет направлено около 38,5 миллиарда рублей, что позволит поддержать порядка трех миллионов работников.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что введение нерабочих дней обойдется бизнесу примерно в 60 миллиардов рублей.

Прием заявок для выплаты единовременной помощи предприятиям Белоусов предложил провести с 1 ноября по 15 декабря.