12:15
Фото: depositphotos/rafapress
WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях смартфонов, сообщает РИА Новости.
Ранее приложение предупредило, что с 1 ноября будет работать с операционными системами на смартфонах Android не ниже 4.1 и iPhone, начиная от iOS 10.
Как заявил эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров, в связи с этим WhatsApp в России перестанет работать на примерно 10 тысячах гаджетов.
"Речь идет о совсем старых смартфонах, характеристики "железа" которых уже не могут позволить обновить их операционную систему. Для примера, это iPhone 4 2011 года выпуска и другие смартфоны примерно 10-летней давности. На руках у населения России имеется незначительное число таких гаджетов – примерно до 10 тысяч", – пояснил он.
Он объяснил, что мессенджер на таких девайсах не будет работать из-за того, что срок эффективной технической эксплуатации этих устройств давно вышел.
Ранее эксперты рассказали, как защитить свои переписки в мессенджерах. Основным инструментом защиты данных в мессенджерах является технология сквозного шифрования. Это означает, что сообщения шифруются на одном устройстве и расшифровываются на другом.
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