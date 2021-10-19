Эксперты рассказали, как защитить свои переписки в мессенджерах

10:34
Фото: depositphotos/diego_cervo
Основным инструментом защиты данных в мессенджерах является технология сквозного шифрования. Это означает, что сообщения шифруются на одном устройстве и расшифровываются на другом, сообщает газета "Известия".
Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян рассказал, что практически все мессенджеры сообщают об использовании данной технологии, но неизвестно, насколько это верная информация.
"Практически никто не публикует исходный код, и даже в случае Signal, который имеет репозиторий на GitHub, мы не можем быть до конца уверены, что приложения собираются именно из него без изменений и бекдоров", – заявил специалист.
Помимо сквозного шифрования, эксперты советуют обращать внимание и на возможности анонимной регистрации, проверки подлинности собеседника (сверка ключей), а также на отношение мессенджера к данным.
Руководитель отдела web-разработки TravelLine Сергей Калинин посоветовал проследить за территориальной принадлежностью серверов мессенджера.
Сквозное шифрование позволяет скрыть содержание сообщения, однако сам факт отправки сообщения остается известен. Оганесян отметил, что большинству мессенджеров доступны данные ID-устройств и IP-адрес.
Замруководителя департамента аудита и консалтинга Group-IB Павел Супрунюк рассказал, что если приложение не использует сквозное шифрование, то ему может быть доступна любая информация, которую юзер доверил приложению.
Различные эксперты включают в число самых безопасных мессенджеров Telegram, Viber, Signal, Wickr Me.
Ранее эксперт рассказала, как добиться удаления своего фото из чужих соцсетей. Для начала нужно обратиться к тому, кто опубликовал изображение и потребовать удалить контент, предупредив об ответственности в случае отказа. Если же этот способ не сработал, то нужно написать в службу поддержки соцсети.
Москвичам рассказали, на каких станциях чаще всего используют Face Pay
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: