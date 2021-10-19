Эксперты рассказали, как защитить свои переписки в мессенджерах

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Основным инструментом защиты данных в мессенджерах является технология сквозного шифрования. Это означает, что сообщения шифруются на одном устройстве и расшифровываются на другом, сообщает газета "Известия".

Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян рассказал, что практически все мессенджеры сообщают об использовании данной технологии, но неизвестно, насколько это верная информация.

"Практически никто не публикует исходный код, и даже в случае Signal, который имеет репозиторий на GitHub, мы не можем быть до конца уверены, что приложения собираются именно из него без изменений и бекдоров", – заявил специалист.

Помимо сквозного шифрования, эксперты советуют обращать внимание и на возможности анонимной регистрации, проверки подлинности собеседника (сверка ключей), а также на отношение мессенджера к данным.

Руководитель отдела web-разработки TravelLine Сергей Калинин посоветовал проследить за территориальной принадлежностью серверов мессенджера.

Сквозное шифрование позволяет скрыть содержание сообщения, однако сам факт отправки сообщения остается известен. Оганесян отметил, что большинству мессенджеров доступны данные ID-устройств и IP-адрес.

Замруководителя департамента аудита и консалтинга Group-IB Павел Супрунюк рассказал, что если приложение не использует сквозное шифрование, то ему может быть доступна любая информация, которую юзер доверил приложению.

Различные эксперты включают в число самых безопасных мессенджеров Telegram, Viber, Signal, Wickr Me.

Ранее эксперт рассказала, как добиться удаления своего фото из чужих соцсетей. Для начала нужно обратиться к тому, кто опубликовал изображение и потребовать удалить контент, предупредив об ответственности в случае отказа. Если же этот способ не сработал, то нужно написать в службу поддержки соцсети.

