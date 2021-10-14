Жители и защитники блокадного Ленинграда получат по 50 тыс руб до 22 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителям и защитникам блокадного Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей до 22 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"В соответствии с указом президента необходимо принять решение о поддержке всех, кто был награжден медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Им будет перечислена единовременная выплата", – сказал глава кабмина.

Он уточнил, что на эти цели будет выделено примерно 4 миллиарда рублей.

Указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей блокадникам Владимир Путин подписал 17 сентября. Данные выплаты приурочены к 80-й годовщине открытия Дороги жизни.

Получить финансовую помощь могут обладатели соответствующих медалей, проживающие не только в России, но и в Латвии, Литве, Эстонии, на территориях республик Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

