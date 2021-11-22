В столице за время реализации программы реновации расселен 131 дом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве за время действия программы реновации расселили 131 старое здание. Новые квартиры получили более 44 тысяч москвичей. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"За время реализации программы реновации полностью расселен 131 дом, 42 из них – в 2021 году", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Известно, что в этом году обладателями нового жилья стали около 22 тысяч человек.

По словам Левина, горожане будут переезжать в ближайшее время в новостройки на Смольной улице, улицах Люблинской и Михайлова, Малой Юшуньской и Каховке, на Щелковском шоссе и 15-й Парковой улице.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы в этом году по программе реновации под заселение было передано 1,3 тысячи квартир в девяти домах. Они имеют отделку, оснащены сантехникой и электрическими плитами.

Территории около домов благоустроены, также оборудованы площадки для детей и занятий спортом. Шесть домов находятся в Люблине и три – в Кузьминках. Квартиры уже предложили 2 875 гражданам – это 1 087 семей.