Названа стоимость самой дешевой квартиры на вторичном рынке в Москве

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Самая дешевая квартира, которую можно найти сейчас на вторичном рынке Москвы, стоит 2,5 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на сервис "Авито Недвижимость" сообщает РИА Недвижимость.

Площадь жилья 10 квадратных метров, оно находится в 15 минутах ходьбы от станции метро "Нижегородская" на первом этаже 12-этажного здания 1983 года постройки.

"На сегодняшний день в выставленной на продажу квартире нет туалета. Продавец обещает организовать его при выходе на сделку", – говорится в сообщении.

В список самых дешевых квартир в столице также попала расположенная на юго-востоке города студия 13,2 квадратных метра за 2,8 миллиона рублей. На третьем месте – квартира площадью 15 квадратных метров за 2,85 миллиона рублей в десяти минутах езды от станции метро "Филатов Луг" в ТиНАО.

Ранее сообщалось, что на рынке новостроек столицы впервые появились микроапартаменты площадью до 10 квадратных метров. По словам экспертов, появление мини-квартир закономерно на фоне устойчивого сокращения средней площади жилья, роста цен и падающих доходов населения.

Специалисты также отмечают, что изменились и жизненные стратегии покупателей: раньше приобретение квартир было семейным и на длительный срок, сейчас же на рынке достаточно несемейных клиентов.