05:46Общество
Новый сигнал светофора появится в России с 1 марта
Фото: Москва 24/Александр Авилов
С 1 марта в России появится новый сигнал светофора в виде стрелки белого цвета с изображением пешехода, которая укажет, что за поворотом по направлению движения расположен пешеходный переход. Об этом со ссылкой на специалистов из ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" сообщает агентство "Прайм".
Указывается, что новый сигнал уже был проверен в ряде российских регионов и снизил опасность аварий. Теперь он будет использоваться в стране повсеместно.
Новый сигнал не будет менять правила дорожного движения, а только даст водителям дополнительную информацию, чтобы снизить количество аварий с участием пешеходов.
Ранее сообщалось, что российских водителей начали штрафовать за проезд на желтый сигнал светофора. При этом суды встают на сторону обвинения.
Новые правила дорожного движения вступят в силу с 1 марта этого года
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