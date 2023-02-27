Акция по возврату средств при оплате проезда картой "Мир" в Москве вернется с 1 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Акция по возврату средств при оплате проезда по биометрии или телефоном по карте "Мир" в общественном транспорте Москвы вновь начнет действовать с 1 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Акция по карте "Мир" возвращается – она будет действовать с 1 марта и до 30 июня 2023 года в метро, на МЦК, МЦД (D1, D2) и на всем наземном транспорте – электробусах, автобусах, трамваях", – говорится в сообщении.

Для оплаты проезда по биометрии пассажиру необходимо зарегистрироваться в приложении "Метро Москвы" и привязать карту. Для оплаты телефоном карту необходимо загрузить в устройство Android с поддержкой NFC с помощью Mir Pay, SberPay или Samsung Pay.

Отмечается, что после оплаты проезда средства в размере 10 рублей вернутся на счет через несколько часов. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, столичные власти предлагают пассажирам наиболее выгодные условия оплаты проезда в соответствии с поручением Сергея Собянина.

"Вместе с платежной системой "Мир" мы запускаем уже восьмую акцию в городском транспорте. Пассажиры смогут вернуть 10 рублей при оплате проезда по карте "Мир" с помощью телефона или по распознаванию лица. Стоимость одной поездки по биометрии с учетом акции составит всего 36 рублей – рекомендую всем попробовать этот удобный сервис", – сказал он.

Ранее сообщалось, что за два года пассажиры метро сэкономили более 665 миллионов рублей благодаря скидке на проезд до 50% вне часа пик, которая действует в рамках акции "Время ранних".

Акция действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро, а также на Казанском направлении железной дороги. Воспользоваться скидкой можно в рабочие дни с открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15.



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