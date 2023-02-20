20 февраля, 20:05Культура
Фильмы Disney станут недоступны на российских сервисах с 1 марта
Фото: depositphotos/chrisdorney
Проекты Disney станут недоступны на российских сервисах с 1 марта. Об этом пользователей предупредил онлайн-кинотеатр "ИВИ" на своем официальном сайте.
"С 1 марта фильмы и сериалы Disney будут недоступны для просмотра на российских сервисах", – отмечается в сообщении.
Однако желающие могут купить фильмы, чтобы те сохранились в коллекции.
В марте прошлого года компания Disney прекратила выпуск в российском прокате своих киноновинок. Однако контент можно было посмотреть на видеосервисах РФ, а телеканал медиаконгломерата все еще работал в стране.
Позднее The Walt Disney Company удалила из социальных сетей российские аккаунты. На официальном сайте компании РФ перестала числиться в списке стран, в которых есть ее филиал.
Затем компания Disney решила закрыть офис кинопрокатного подразделения в России. Как сообщали СМИ, большинство сотрудников московского офиса были уволены. Оставшаяся часть команды должна была довести до конца ряд рабочих процессов, но уже в главном российском офисе Disney в бизнес-центре Lotte Plaza.
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