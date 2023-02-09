Компания Disney выпустит продолжение мультфильмов "Зверополис" и "История игрушек"

Фото: кадр из мультфильма "История игрушек", режиссер – Джон Лассетер; производство – Pixar Animation Studios, Walt Disney Picture

Компания The Walt Disney выпустит продолжение своих популярных мультфильмов "История игрушек", "Холодное сердце" и "Зверополис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Роберта Айгера.

"Я рад объявить о том, что наши анимационные студии работают над продолжениями самых популярных франшиз – "Истории игрушек", "Холодного сердца" и "Зверополиса". В ближайшее время мы расскажем больше об этих проектах", – добавил Айгер.

Предыдущие части мультфильмов стали одними из самых кассовых в истории. Так, "Холодное сердце – 2" собрал 1,45 миллиарда долларов в мировом прокате, а "История игрушек – 4" – около 1,1 миллиарда долларов. Обе анимационные картины вышли в 2019 году. Вышедший за три года до этого, в 2016 году, мультфильм "Зверополис" входит в десятку самых кассовых и собрал более 1 миллиарда долларов в мировом прокате.

Ранее сообщалось, что компания Disney представила новый постер к сериалу "Мандалорец". На изображении разместили главного героя и маленького Грогу, которого поклонники сериала прозвали маленьким Йодой. Премьера сериала намечена на 1 марта 2023 года.

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