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Конфликт на Украине завершится только в случае уступок со стороны Киева и западных союзников в пользу России. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в интервью изданию Economist, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Маск отметил, что давно выступает за мирное урегулирование и считает необходимым идти на определенные уступки ради спасения жизней.

"Несколько лет назад я писал, что здесь действительно нужно пойти на некоторые уступки России. Это не значит, что я на стороне России, я просто был прагматичен: иначе люди будут гибнуть годами, не добившись ничего", – сказал предприниматель.

Он добавил, что его прогноз сбылся. Миллиардера раздражают "изысканные" дипломаты, которые ведут переговоры в дорогих ресторанах, пока другие страдают в зоне боев, а также те, кто с высокомерием заявляет, что Москва обязана покинуть освобожденные территории.

В конце беседы Маск выразил надежду, что в ближайшем будущем конфликт завершится.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Москва отмечает положительную динамику в зоне проведения СВО. При этом РФ все так же остается открытой для переговорного процесса, но продолжает проводить спецоперацию на фоне подстрекательства Украины Европой к продолжению боевых действий.

