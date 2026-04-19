Турэксперт Васильева рассказала, где можно полюбоваться китами в майские праздники

В этом году на майских праздниках россияне отдыхают два раза по три дня: сначала с 1 по 3, потом с 9 по 11 мая. Если между ними взять отгулы, то получится полноценный отпуск. Но даже если работа не ждет, этого хватит, чтобы организовать себе смену картинки. Рассказываем о не самых очевидных городах, куда можно съездить на праздники.

Астрахань

Сложно придумать более удачное время для путешествия в Астрахань, чем начало мая. Во-первых, здесь цветут маки. Период цветения очень короткий – всего пара недель, каждый год даты немного двигаются, но в среднем приходятся на период с середины апреля до двадцатых чисел мая. В это время астраханские степи покрываются ярко-красным ковром, и зачастую за цветами даже не видно земли. Ехать смотреть на цветущие маки лучше с провожатыми, которые знают места. Однодневная экскурсия стоит примерно от 3 тысяч рублей с человека или от 11 тысяч за группу, которая поместится в одну машину.

Второе популярное астраханское развлечение – это рыбалка. В мае здесь клюют судак и сом, но с 16-го начинается нерестовый запрет на рыбалку, который длится до 20 июня, так что на праздниках самое время. Рыбаки обычно останавливаются на рыболовных базах, которых тут множество: там есть прокат снаряжения, хозяева покажут лучшие места и помогут не нарушить никакой рыболовный закон.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Астрахани – 2,5 часа в одну сторону и примерно от 13 тысяч рублей за билеты туда и обратно на майских праздниках.

Ладожское озеро

На Ладогу едут отдыхать в тишине, кататься на лодке и полдня смотреть на водную гладь озера, ничего не делая. Северная природа, запах хвои и полный детокс от цивилизации. Ехать нужно до Приозерска, вокруг города множество туристических баз, где напрокат дают лодки, каяки, байдарки и удочки.

Здесь же находится крепость Корела, которую новгородцы построили в 1310 году, и на протяжении столетий она была главным северным форпостом новгородских земель. Сегодня в крепости открыт музей, билет – 300 рублей, дети до 16 лет проходят бесплатно.

Как добраться и сколько стоит: сначала до Санкт-Петербурга (1,5 часа в пути и от 7 тысяч рублей за билеты на майских), поезд – от 2 тысяч 300 рублей в одну сторону (8–10 часов в пути) или "Сапсан" (около четырех часов) от 4 тысяч 700 рублей в одну сторону; потом на электричке с Финляндского вокзала до Приозерска – чуть больше 2,5 часа и от 511 рублей за билет в одну сторону.

Мурманск

Еще один вариант для любителей северной природы – Кольский полуостров. В начале мая в Мурманске еще продолжается полярная ночь – день наступит только 21 мая. Однако с апреля по июнь здесь нерест селедки, а это значит, что максимально близко к берегу подплывают киты. Иногда они заплывают прямо в Териберскую бухту, но больше шансов увидеть морских гигантов все же в открытом море. Цены на однодневные морские прогулки начинаются от 8 тысяч рублей с человека, обычно сюда уже включен трансфер из Мурманска и обратно.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Мурманска — 2,5 часа в одну сторону и от 9 тысяч 500 рублей за билеты туда и обратно в майские праздники.

Псков

Центр Пскова похож на декорации к фильму о допетровской России: Псковский кремль (он же Кром), Приказные и Поганкины палаты 17-го века и множество древних церквей. В 30 километрах от Пскова находится деревня Изборск с ее Изборской крепостью 14-го века – одной из наиболее хорошо сохранившихся в нашей стране. Погулять вокруг можно бесплатно, подняться на башни, пройтись по стенам и посмотреть на окрестности с высоты – по билетам (200 рублей).

Как добраться и сколько стоит: билеты на самолет на майские праздники стоят от 18 тысяч рублей (1,5 часа в одну сторону), ночной поезд отправляется с Ленинградского вокзала, идет около 12 часов, билет в одну сторону обойдется от 2 тысяч 500 рублей.

Казань

Столица Татарстана хороша для короткой поездки тем, что все самое интересное там расположено очень компактно. Ключевые достопримечательности можно обойти пешком буквально за день – Казанский кремль, мечеть Кул-Шариф, "падающая" башня Сююмбике, где по легенде погибла казанская регентша Сююмбике, и многое другое. В остальное время можно просто бесцельно гулять (пешеходная улица Баумана – обязательный пункт программы) и заходить в каждую дверь, где подают эчпочмаки и чак-чак.

Как добраться и сколько стоит: перелет – 1,5–2 часа в одну сторону и от 6 тысяч 700 рублей в майские праздники туда и обратно, поезд с Казанского вокзала – от 1 тысячи 800 рублей в одну сторону и около 12 часов в пути.