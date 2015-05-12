Турэксперт Васильева перечислила интересные туры для бердвотчинга

Весна – идеальное время, чтобы попробовать бердвотчинг. Птицы возвращаются из теплых краев, за ними можно наблюдать, научиться различать по чириканью и цвету перьев, а также посмотреть на места их обитания. Для этого в России много мест, куда можно приехать как на короткую экскурсию в компании с профессионалами, так и отправиться в многодневный поход. Турэксперт Екатерина Васильева расскажет, где стоит понаблюдать за птицами.

Совы и сплюшки

Когда: 1–2, 5–6, 8–9, 10–11, 13–14, 16–17, 20–21, 23–24, 30–31 мая 2026 года (два дня). На данный момент остались места на 20-21 и 30-31 мая, можно следить за отменами.

Где: Нижегородская область

Сколько стоит: 25 000 рублей. В стоимость включено проживание, питание (кафе и полевая кухня), услуги гида и все трансферы по программе. До места старта похода билеты оплачиваются отдельно.

В этом походе выходного дня туристы будут искать сычей, сов, неясытей и сплюшек. Главная цель – одна из самых редких сов средней полосы, бородатая неясыть. Эта птица настолько крупная, что увидеть ее можно даже без бинокля, когда она с наступлением сумерек вылетает на охоту.

Другой "аттракцион" – брачные игры сплюшек: с конца апреля самцы призывают самок необычным звуком "сплююю", и организаторы обещают, что на них можно будет посмотреть довольно близко. Кроме того, в дубовых лесах под Нижним Новгородом живут в дуплонах (больших скворечниках) серые и длиннохвостые неясыти, и здесь можно будет увидеть кольцевание совят.

Поход начинается в Гороховце, доехать можно на "Ласточке" с вокзала "Восточный" – чуть больше 3,5 часов в пути и от 1600 рублей за билет в одну сторону. Обратный билет нужно брать из Нижнего Новгорода, также удобнее всего на "Ласточке" – около 4,5 часов в пути и от 2000 рублей.

Птицы дельты Волги

Когда: 12-15 мая.

Где: Астраханский биосферный заповедник.

Сколько стоит: от 59 000 рублей (с проживанием в шестиместном хостеле, также есть варианты двух- и четырехместных номеров и комнат в "Доме орнитолога"). В стоимость включено проживание, питание, услуги гида и все трансферы по программе.

Программа, разработанная для бердвотчеров совместно с Астраханским биосферным заповедником, который был создан специально для восстановления популяций птиц. С марта по ноябрь в дельте Волги – период сезонных миграций разных птиц, поэтому шансы увидеть самые разнообразные виды максимально высоки. Во время майского похода есть вероятность встретить орлана-белохвоста, рыжую цаплю, удода и многих других.

Организаторы утверждают, что птицы и звери в заповеднике не боятся людей и подпускают к себе довольно близко, а если повезет можно будет увидеть разные сцены из их жизни – от первого полета птенцов до разборок с соседями по ветке. Поход пройдет частично по экотропам и частично на лодках по протокам Волги.

Старт из аэропорта Астрахани. Перелет – 2,5 часа в одну сторону и от 12 000 рублей за билет туда и обратно.

Журавли

Когда: запись открыта на 11, 18, 19, 25 и 26 апреля (по электронной почте).

Где: заказник "Журавлиная родина".

Сколько стоит: 1500 рублей с человека, дети до 5 лет – бесплатно. Формат – автоэкскурсия, необходимо приехать на своей машине.

В марте-апреле журавлей здесь особенно много – они прилетают гнездиться, и весь апрель заказник проводит экскурсии для желающих за этим понаблюдать. Сначала туристам прочитают лекцию о перелетных птицах, следом раздадут и настроят бинокли, а потом все отправятся на своих машинах за экскурсоводом к местам скопления журавлей.

Продолжительность – 3–4 часа, экскурсия стартует от биостанции, приезжать нужно на машине (от центра Москвы 130–140 километров по Дмитровскому шоссе). Также есть опция доехать до заказника общественным транспортом: на электричке с Савеловского вокзала до Талдома (около 2 часов в пути в одну сторону и от 490 рублей за билет), оттуда еще 20 минут на автобусе №28 до деревни Дмитровка.

Птицы Дагестана

Когда: 7–12 мая 2026 года.

Где: Дагестан.

Сколько стоит: 65700 рублей с человека. Включено проживание в гостевых домах в двухместных номерах, питание, все трансферы по программе и сопровождение гида-бердвотчера. Билеты до Махачкалы – за дополнительную плату.

Дагестан расположен в самом центре пролетного пути. С одной стороны он ограничен горами Кавказа, а другой – Каспийским морем, поэтому весной здесь собирается множество птиц, и начало мая – очень удобное время для наблюдения за ними. За шестидневный поход туристы увидят сразу несколько экосистем и их пернатых обитателей: соленые озера Аджи и Апас, где собираются водоплавающие птицы. У подножия бархана Сарыкум можно встретить орла-могильника и грифов, а в горах – дрозда, сипов, дроздов и многих других.

Точное место старта пока не анонсировано, но обычно туристов забирают трансфером из Махачкалы. Перелет около 3 часов в одну сторону от 16700 рублей за билет туда и обратно.

