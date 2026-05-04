04 мая, 09:56

Технологии

Более 66 млн задач столичные школьники решили с помощью ИИ-сервиса "Цифровой учитель"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

С начала учебного года ИИ-сервисом "Цифровой учитель" в "Московской электронной школе" (МЭШ) столичные школьники воспользовались свыше 19 миллионов раз, решив более 66 миллионов задач. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что власти города активно работают над развитием сервисов на основе искусственного интеллекта в МЭШ, чтобы сделать обучение более персонализированным. "Цифровой учитель", в частности, помогает ученикам средних и старших классов лучше понять математику, английский язык, физику и информатику.

"Это инновационный инструмент, который анализирует знания ребенка: определяет темы, где есть трудности, и предлагает упражнения для восполнения пробелов. <...> Всего таким помощником пользуются более 1,7 миллиона человек – это ученики, их родители и учителя. Сейчас он входит в число наиболее популярных сервисов в МЭШ", – обратила внимание Ракова.

"Цифровой учитель" доступен в двух форматах. Первый режим предназначен для самостоятельных занятий. Ученики проходят тест, после чего система формирует индивидуальную программу обучения с теоретическими материалами и практическими заданиями с автопроверкой. Алгоритмы анализируют прогресс ребенка и корректируют учебный процесс в режиме реального времени.

Второй формат предполагает выдачу учителем материалов из сервиса в качестве домашнего задания. В случае допущения школьником ошибки система предлагает дополнительные упражнения для их устранения. Педагог же может сразу увидеть результаты и определить, какие темы ученик освоил, а какие вызывают затруднения.

Сервис "Цифровой учитель" был запущен в 2024 году. Он постоянно пополняется новыми материалами. Например, в марте 2025-го в него включили более 2 тысяч данных по предмету "Вероятность и статистика".

В свою очередь, в мае того же года там стала доступна возможность изучать английский язык. Курс, основанный на искусственном интеллекте, охватывает основные темы уровней A1, A2 и B1.

В октябре же столичным школьникам с 5-го по 10-й классы открылись новые темы и задания, итоговые тесты и раздел "Словарь".

Сервис можно найти в навигационной панели вверху экрана в веб-версии электронного дневника, а также в разделе "Школа" мобильного приложения "Дневник "МЭШ". Кроме того, он доступен в библиотеке МЭШ на главной странице или через соответствующий фильтр.

Ранее в МЭШ появились новые онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ. Пособия охватывают 10 предметов, включая русский и английский языки, литературу, информатику, физику, химию, биологию, географию, историю и обществознание. Новая программа подготовки также состоит из более чем 320 видеоматериалов.

образованиетехнологиигород

