Движение временно перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 09:47

Транспорт
Главная / Новости /

Юрист Тарновский: водитель такси не может высаживать пассажира в пути

Юрист раскрыл, может ли водитель такси высадить пассажира в пути

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Водитель такси не может высаживать пассажира до прибытия в пункт назначения, даже если между ними возник конфликт. Об этом РИА Новости рассказал правозащитник Никита Тарновский.

По его словам, после заключения договора перевозки водитель обязан доставить клиента до конечной точки, а односторонний отказ недопустим. Замечания пассажира, в том числе по поводу стиля вождения, не являются основанием для высадки.

"Высадка на проезжей части в непредназначенном для этого месте – это прямое нарушение ПДД (статья 12.19 КоАП РФ). <...> Это злоупотребление правом со стороны водителя", – добавил он.

В случае инцидента юрист рекомендует зафиксировать доказательства, в том числе сделать скриншот геолокации, сфотографировать автомобиль с номером и место высадки, а также сохранить чеки за повторную поездку.

По словам Тарновского, в подобных ситуациях можно подать иск как к водителю, так и к сервису заказа такси, поскольку судебная практика допускает признание агрегатора перевозчиком. Кроме того, при получении травм пассажир вправе требовать компенсацию, так как такси обязано иметь полис ОСАГО.

Тем временем столичные власти продолжают реализовывать комплекс мер по повышению безопасности поездок на такси. Например, с 2021 года в Москве работает информационная система "Аналитика работы такси", благодаря которой клиенты могут отключать от заказов недобросовестных водителей.

"Деньги 24": россияне стали чаще пользоваться сервисами каршеринга

Читайте также


транспорт

Главное

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники?

Осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а к утру погода наладится

Читать
закрыть

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика