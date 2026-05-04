04 мая, 09:43Город
Черемуха зацвела в "Аптекарском огороде"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В "Аптекарском огороде" распустилась черемуха обыкновенная "Колората", сообщили в пресс-службе сада.
Отмечается, что это "нежное облако с ароматом", который хочется "запомнить навсегда". Данное растение называют "Черемшиной", "Глотухой" и "Колоколушкой".
"Обычно живeт несколько десятилетий, но в благоприятных условиях может радовать и гораздо дольше", – указано в сообщении.
"Колората" обильно цветет почти каждый год, однако плодоносит не всегда, поскольку нежные цветки могут повредить весенние заморозки.
Ранее сообщалось, что специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к высадке виолы. При высаживании цветов специалисты используют автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования.
Это позволяет сформировать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые растения, которые быстро адаптируются к сложным условиям городской среды.