В ВОЗ рассказали о способах защиты от укусов клещей

Фото: depositphotos/Erik_Karits

Всемирная организация здравоохранения призвала россиян отдавать предпочтения одежде с длинными рукавами для защиты от клещей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского офиса ВОЗ.

В частности, необходимо заправлять штаны в носки, выбирать светлые оттенки в одежде и использовать средства от насекомых.

"ВОЗ рекомендует проявлять осторожность, находясь на открытом воздухе: избегать высокой травы и густой растительности, оставаться на открытых тропах", – говорится в сообщении.

В свою очередь, после возвращения с улицы важно тщательно осматривать себя, детей и домашних животных на наличие клещей и при обнаружении насекомых сразу же от них избавляться.

Отдельно в организации обратили внимание на работающих на открытом воздухе, посоветовав им принимать дополнительные меры предосторожности. Например, стоит обратиться к врачу по поводу вакцинации против клещевого энцефалита.

Немногим ранее ВОЗ предупредила о повышении активности паукообразных весной и в начале лета. Рост обусловлен более высокими температурами и условиями окружающей среды. Это в том числе может привести к повышению риска заболеваний, передаваемых клещами, – энцефалита и болезни Лайма.

На сегодняшний день за помощью медиков после укусов клещей уже обратились свыше 18 тысяч россиян. Больше всего обращений зафиксировали в Иркутской, Омской, Белгородской, Вологодской, Архангельской, Костромской областях, Алтайском и Забайкальском крае, а также в Республике Алтай.