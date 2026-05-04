Движение временно перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 09:30

Общество
Главная / Новости /

Нутрициолог Ким: прием пищи один раз в день может замедлить обмен веществ

Нутрициолог рассказала, что будет, если есть один раз в день

Фото: depositphotos/NewAfrica

Прием пищи один раз в день может привести к негативным биохимическим изменениям и системным сбоям в работе организма, рассказала РИА Новости специалист по здоровому питанию, доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета Екатерина Ким.

"В зависимости от того, где у человека слабое место, там у него и будет сбой. И для похудения делать этого точно не нужно", – подчеркнула эксперт.

Она также указала на то, что лишний вес "набирается годами", но скинуть люди часто хотят "мгновенно". Однако отказ от еды организм воспринимает как "тяжелые времена", из-за чего замедляется обмен веществ. Человек при этом нервничает, когда недоедает.

Ким добавила, что при желании сбросить вес необходимо постепенно и системно менять рацион, поскольку из-за жестких запретов человек срывается. В результате происходят системные сбои и расстройства, а сброшенные килограммы быстро возвращаются.

"Надо работать на долгосрочную перспективу, постепенно менять образ жизни, менять рацион, и тогда уже будет правильное соотношение мышечной и жировой массы, хорошее самочувствие и настроение", – заключила нутрициолог.

Ранее диетолог Елена Сюракшина перечислила продукты с отрицательной калорийностью. К ним она отнесла те, в которых содержится высокое содержание клетчатки, воды, микроэлементов и витаминов – сельдерей, огурцы, капуста, цитрусовые, ананас, яблоки, авокадо и отруби.

По ее словам, на их переваривание организм тратит больше энергии, чем они содержат. Более того, они способствуют насыщению, чистке сосудов и выведению токсинов.

"Сити. Столик на двоих": рестораны для вечно худеющих

Читайте также


обществоеда

Главное

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники?

Осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а к утру погода наладится

Читать
закрыть

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика