Песков оценил решение МОК о полноценном признании самбо

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует решение Международного олимпийского комитета о полноценном признании самбо. Об этом сообщает ТАСС.

"Безусловно, мы приветствуем такое решение. Россия – это родина самбо", – отметил он.

Международная федерация самбо (FIAS) во вторник получила полноценное признание МОК. Такое решение было принято на 138-й сессии МОК в Токио.

До этого Международный олимпийский комитет единогласно утвердил новый девиз Олимпиады, добавив к нему слово "вместе".

Теперь девиз будет звучать так: "Быстрее, выше, сильнее – вместе!". Глава МОК Томас Бах, который выступил инициатором изменения, назвал это решение эпохальным событием.